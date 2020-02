CALCIO DILETTANTI Turno favorevole al Locri

di Gabriele Pio Piccolo

Durante l’anticipo della ventunesima giornata del campionato di Eccellenza calabrese, allo stadio comunale di Locri, gli amaranto guidati da mister Scorrano si impongono per 3-0 sulla Bovalinese, ultima in classifica. Dopo nemmeno 7 minuti di gioco, i padroni di casa guadagnano all’altezza della trequarti una punizione che Bertini trasforma in goal, dopo un cross perfetto di Dodaro a tagliare tutta l’area di rigore avversaria. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco il Locri, non riuscendo a sfruttare bene le incursioni degli attaccanti fatica a trovare spazi. Reazione lampo, ad inizio secondo tempo degli amaranto che ottengono un altro calcio di punizione trasformato direttamente da Dodaro, che si incarica della battuta e con un sinistro a giro ben calibrato, scavalca la barriera non ben posizionata della Bovalinese, mettendo a segno il 2-0. Gioia anche per Manganaro che riesce a sfruttare un tap-in rocambolesco e firmare il definitivo 3-0 . Buona prestazione del Locri e vittoria meritata in vista della zona play-off ma soprattutto per aumentare il distacco dalla zona play-out, grazie alla sconfitta del Bocale in casa del Sersale. Da registrare il pareggio tra San Luca e Vigor Lamezia che permette alla ReggioMediterranea di agguantare il secondo posto. In Serie D, invece, continua la serie ‘’negativa’’ di partite senza vittoria per il Roccella che viene fermata dal Savoia, squadra di alto livello seconda solo al Palermo. Un pareggio che serve ben poco alla squadra calabrese e che si trova al momento a solamente due lunghezze dalla zona retrocessione. Risultano, quindi, già decisive le prossime partite con Messina (costretta a vincere senza perdere posizioni importanti per la lotta al vertice) e con il Castrovillari in fase di ‘’crescita’’ dopo le due vittorie consecutive.