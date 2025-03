di Mario Murdolo

BIVONGI – Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni arrivato allo stadio “domenico Murdolo” di Bivongi ad assistere ad una partita molto interessante e decisiva che ha visto fronteggiarsi il Soverato, primo in classifica ed il Bivongi Pazzano che ancora nutre buone speranze per tornare in promozione.

Una partita giocata molto sportivamente e all’insegna dell’amicizia. Ma andiamo alla cronaca calcistica. E’ stata la nostra squadra ad andare per prima in vantaggio con un bel goal di Marulla ma il bravo Carlo Michelotti da par suo ha dato alla sua squadra il pareggio. I ragazzi di mister Francesco Simonetta, specialmente nel secondo tempo, sono rientrati con più determinazione e grinta e dopo un altro bel goal del determinato Antonio Coniglio e del solito nostro bomber Salim la partita si è conclusa meritatamente con l’importante risultato di 3 a 1. Questa vittoria, ottenuta contro una bella e blasonata squadra, prima in classifica, oltre ad infondere buone speranze per un ritorno in promozione alla compagine del dinamico e bravo presidente Luigi Taverniti, crea più fiducia e speranza ai giovani ragazzi che ieri dopo essere stati applauditi e osannati dai numerosi tifosi dopo la parta sono andati a festeggiare in piazza ed in pizzeria concludendo la serata con un brindisi di speranza e di augurio.