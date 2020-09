CALCIO – 1^ CATEGORIA Ardore, Bianco e Palizzi inserite nel girone D

R. & P.

Il Comitato Regionale Calabria ha ufficializzato l’organico ed i gironi del campionato di calcio di Prima Categoria.

In Calabria è stato nuovamente costituito un format a 64 squadre suddivise in 4 gironi da 16 formazioni.

Dopo il ‘volo’ in Promozione del Borgo Grecanico Melitese, in Calabria si è rilevata la mancata iscrizione di 4 società (Real Mileto, San Roberto Fiumara, Santa Severina e Vigor 1919), e, conseguentemente sono state ammesse – tra le squadre non aventi diritto – 3 formazioni, che hanno presentato domanda di ripescaggio: S. Cristina, Spezzano Albanese e Ardore (ex Hierax).



Comunicato Ufficiale CRC

Il Consiglio di Presidenza, esaminate le domande di iscrizione e la documentazione prodotta, ha deliberato di ammettere nel Girone “D” le sotto elencate Società:

Girone “D”

1) ● A.S.D. A.C. SCILLESE 2012

2) ● A.S.D ARDORE

3) ● A.C.D. BIANCO

4) ● A.S.D. CATONA CALCIO

5) ● U.S.D. CINQUEFRONDESE

6) ● A.P.D. CS LAZZARO 1974

7) ● A.S.D. DELIESE

8) ● A.S.D. FORTITUDO CALCIO REGGIO

9) ● A.S.D. NUOVO POLISTENA CALCIO

10) ● A.S.D. PALIZZI CALCIO

11) ● POLISPORTIVA BOVESE ONLUS

12) ● A.S.D. PRO PELLARO

13) ● A.S.D. ROSARNO CALCIO

14) ● A.S.D. S. CRISTINA

15) ● A.S.D. SAINT MICHEL

16) ● A.S.D. SAN GAETANO CATANOSO

L’inizio del campionato è fissato verosimilmente per il 4 Ottobre 2020.