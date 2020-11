CALABRIA “ZONA ROSSA” Lanciata sui social la manifestazione di protesta per stasera alle 19,30

di Redazione

LOCRI – Mentre si registra l’ennesimo comunicato stampa del sindaco di Locri sulla decisione di includere la Calabria nella “zona rossa” delle misure intraprese dal Governo nazionale per arginare i contagi da CoVid-19, il professor Ilario Capocasale, attivista del comitato “DifendiAmo l’Ospedale” e titolare di una palestra, ha da poco lanciato su Facebook l’idea di manifestare in piazza dei Martiri alle 19,30 di oggi.

Di seguito lo screenshot del “post” di Capocasale.

Questo, invece, il comunicato stampa diffuso dal Comune di Locri in cui si ricorda come si siano rivelati infruttuosi, nel corso degli anni, gli incontri con i vari Ministri della Salute.

«Ad intervenire, nuovamente, sulla situazione sanitaria in Calabria che ha portato la nostra Regione ad essere inserita in zona critica dal Governo italiano a causa del Covid19, è il sindaco della città locrese Giovanni Calabrese:

«Abbiamo lottato per anni contro la vergognosa situazione della sanità. Oggi paghiamo le conseguenze di una politica sorda e ottusa e con il Covid e la zona rossa ci ritroviamo ad essere poveri e pazzi e senza poterci curare».

La scelta del Governo Conte è l’ennesimo “schifo politico” nei confronti dei calabresi al pari di quelle dei suoi predecessori di tutti i colori politici. La politica sapeva della situazione della nostra sanità ma ci ha sempre voltato le spalle e adesso pugnalato nuovamente. I sindaci lasciati sempre soli hanno lottato senza fare sconti a nessuno; abbiamo manifestato, scritto e riscritto, sollecitato, proposto ma senza nessun intervento a favore della sanità pubblica.

Questa la sintesi del nostro calvario degli ultimi anni:

Incontro Sindaci della Locride con il Ministro Lorenzin in Prefettura a Reggio Calabria il 7 novembre 2016: NULLA DI CONCRETO.

Incontro Sindaci della Locride con MINISTRO BEATRICE LORENZIN a Roma il 6 dicembre 2017: NULLA DI CONCRETO.

Sette Ispettori ministeriali a Locri inviati dal MINISTRO BEATRICE LORENZIN:

NULLA DI CONCRETO.

Sit-in dei Sindaci della Locride a Roma davanti PALAZZO CHIGI. Il Governo chiude la porta e non riceve i primi cittadini della Locride: NULLA DI CONCRETO.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, Professore GIUSEPPE CONTE incontra i sindaci della Locride a Locri per problema Ospedale il 24 novembre 2018 e annuncia “non meritate questa vergogna torno a gennaio con la soluzione definiva”. MAI PIÙ VISTO E NULLA DI CONCRETO!

Blitz del Ministro alla Salute GIULIA GRILLO all’ospedale di Locri il 6 marzo 2019 che dichiara “la grave situazione della sanità calabrese è ormai sotto gli occhi di tutti e i cittadini onesti non lo meritano”: NULLA DI CONCRETO.

Incontro a Roma con il Ministro alla Salute ROBERTO SPERANZA il 4 dicembre 2019 che conferma di comprendere la nostra situazione ma che non ci sono soluzioni immediate ci invita ad avere pazienza e speranza: NULLA DI CONCRETO.

Solo vergogna per chi ci ha governati e continua a farlo, ed oggi, non possiamo nemmeno protestare, oggi i cittadini sono stanchi ed amareggiati. Qui si muore non solo di Covid ma di malasanità e il presidente Conte lo sa, lo sapeva e nulla ha fatto se non metterci in “zona rossa” e tutto andrà bene, dimenticandosi che non è la Calabria ad aver fallito e sbagliato ma il Commissariamento e tutti coloro che lo hanno permesso».

.