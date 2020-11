CALABRIA ZONA ROSSA Il sindaco di Locri:”Decisione che rischia di indebolire il nostro territorio con una sanità allo sbando”

di Redazione

LOCRI – Sono (secondo dati parziali), 176 i casi di positività al Covid -19 riscontrati nella Locride.

A fornire l’attuale quadro epidemiologico nel territorio, dopo la decisione di ieri sera del Consiglio dei ministri, di dichiarare la Regione Calabria “zona rossa” a partire da domani 6 novembre e per le prossime due settimane, è stato il sindaco di Locri nonchè delegato alla Sanità Comitato dei Sindaci della Locride, Giovanni Calabrese.

“Sicuramente la “zona rossa” decretata dal Governo – ha scritto il primo cittadino sul social facebook – non ci piace, perché rischia di indebolire un territorio già provato dalla depressione economica e con una sanità allo sbando che è stata determinante nel farci diventare zona rossa insieme a tutta la Calabria. Paghiamo in modo evidente ritardi ventennali congiuntamente ad errori di valutazione, dopo la prima fase della pandemia. Ora però – aggiunge il primo cittadino – dobbiamo responsabilmente affrontare i prossimi difficili quindici giorni con la speranza che questo ulteriore sacrificio, possa portare benefici in termini di limitazione della diffusione del Coronavirus. Continuiamo con insistenza a chiedere e pretendere provvedimenti urgenti per l’ospedale e per la sanità quale garanzia per la nostre comunità”.

Il sindaco ha altresì chiarito, quanti sono allo stato attuale, i dati di positività al Coronavirus nel comprensorio locrideo ” Sono 176 i casi positivi (dati parziali) – ha sottolineato -: 38 a Bovalino (2 ricoverati), 29 a Ardore, 19 a Mammola, 13 a Bianco (1 ricoverato), 13 a Locri (1 ricoverato), 9 a Marina di Gioiosa Jonica, (2 ricoverati), 9 ad Africo, 9 a Siderno (1 ricoverato), 9 a Platì, 5 a Brancaleone, 5 a Caulonia, 2 a Canolo (1 ricoverata), 2 a San Luca, 2 a Sant’Ilario dello Jonio, 2 a Palizzi, 2 a Caraffa del Bianco, 2 a Bruzzano Zeffirio, 2 a Ferruzzano (1 ricoverato), 1 a Camini, 1 a Gerace, 1 a Careri, 1 a Benestare”.

Da qui infine, un ulteriore appello ai cittadini “A continuare, anche se con restrizioni esagerate, a rispettare le disposizioni con la stessa responsabilità ed educazione che ci ha contraddistinti. Adottiamo tutte le norme e manteniamo la calma e molta prudenza perché il virus circola velocemente”.