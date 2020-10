Calabria sotto shock. I messaggi di cordoglio della politica e delle associazioni

R. & P.

Comune di Gerace – «Siamo profondamente addolorati per la prematura scomparsa della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Oggi la Calabria perde una grande donna ed una personalità politica di primo piano a livello nazionale che ha dedicato il suo impegno e le sue doti umane e professionali per i Calabresi. Che la terra Le sia lieve».

Il sindaco della Città di Gerace

Dott. Giuseppe Pezzimenti

Senior Italia FederAnziani – Senior Italia FederAnziani esprime il suo cordoglio per la morte della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Siamo addolorati per la scomparsa di una donna che ha messo la sua vita al servizio della politica e dei cittadini, con grande passione e spirito combattivo. Ci stringiamo alla famiglia in questo difficile momento.

KLAUS DAVI – «La morte della presidente della Calabria Jole Santelli è una perdita immensa. Il suo impegno politico ma anche nella società civile per le donne è stato acclarato e continuo in tutti questi lunghissimi anni. Era un politico vero, legato al proprio territorio da un affetto profondissimo, amata dal popolo Calabrese, rispettata e sempre attenta alle esigenze delle donne. Questa morte, apparentemente avvenuta in solitudine, lascia veramente l’amaro in bocca. Colpisce naturalmente in primis i familiari e chi era vicino a Jole ma colpisce anche tutti coloro che stimavano il suo operato e l’apprezzavano, a prescindere dal credo politico. In una terra, la Calabria, dove lo Stato spesso è solo una comparsa, dove imperano le massomafie anche nelle istituzioni facendo il bello e il cattivo tempo, lei era riuscita a portare una luce. Una luce che per esempio si era fatta molto viva durante la gestione magistrale di tutta la vicenda del lockdown. Perdiamo un grandissimo politico e perdiamo una grandissima donna». Lo ha dichiarato il giornalista e massmediologo Klaus Davi.

Nicola Irto, Consigliere regionale PD – 《E’ un momento di profonda commozione e di grande dolore per tutta la Calabria. Siamo tutti sconvolti e provati sul piano umano》. Lo afferma il consigliere regionale calabrese Nicola Irto (Pd) apprendendo della scomparsa della governatrice calabrese. Irto aggiunge: 《La presidente Jole Santelli non stava bene ma ha lottato fino all’ultimo, con grandissima dignità e coraggio, contro un destino avverso che ha affrontato a viso aperto. Il suo modo di affrontare la malattia, reagendo e combattendo, è stato un grande esempio. Adesso non ci sono parole. Solo rispetto, silenzio e dolore. Addio Jole, la terra ti sia lieve》.

PARTITO SOCIALISTA CALABRESE – Esprimo, a nome mio personale e di tutti i socialisti calabresi, profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Jole Santelli. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di immane dolore”. E’ quanto afferma il segretario regionale del PSI Calabria, Luigi Incarnato,

“La Calabria tutta oggi piange la scomparsa del suo Presidente- conclude Incarnato – e trovo doveroso che se ne onori la figura con una giornata di lutto regionale.”

GIUSEPPE VARACALLI PRESIDENTE FEDERSANITA’ ANCI CALABRIA – A NOME MIO PERSONALE, E DI FEDERSANITÀ ANCI CALABRIA, ANCORA INCREDULO, ESPRIMO SENTIMENTI DI SINCERO CORDOGLIO PER L’IMPROVVISA DIPARTITA DELLA GOVERNATRICE ON. JOLE SANTELLI, PRIMA PRESIDENTE DONNA SCELTA PER GUIDARE LA NOSTRA REGIONE . QUESTO È CERTAMENTE IL MOMENTO DEL DOLORE E DELLA RIFLESSIONE, DEI SENTIMENTI UMANI CHE DEVONO SUPERARE QUALSIASI ALTRA CONSIDERAZIONE. OGGI LA PRESIDENTE SANTELLI, RITROVATASI NEL RUOLO ISTITUZIONALE IN UN PERIODO STORICO NON FACILE, CI APPARE COME UN ESEMPIO DI TENACIA E DI DETERMINAZIONE UMANA CON CUI HA SAPUTO AFFRONTARE LE TANTE INSIDIE DEL MALE CHE AVEVA MINATO LA SUA PERSONA. HA CERTAMENTE SAPUTO INFONDERE FIDUCIA E CORAGGIO NEI CALABRESI FORSE ANCHE FACENDO APPARIRE COME MENO GRAVE LA SUA CONDIZIONE FISICA. HA LOTTATO FINO ALL’ULTIMO. FINO ALLE ULTIME ORE DELLA SUA ESISTENZA HA MANIFESTATO TOTALE IMPEGNO AL SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI. CONDOGLIANZE AI SUOI FAMILIARI ED ALLA REGIONE CALABRIA.

FRANCO ACETO PRESIDENTE COLDIRETTI CALABRIA – La scomparsa improvvisa della Presidente Jole Santelli ci addolora profondamente. Ne abbiamo apprezzato il suo alto senso delle Istituzioni, il suo farsi carico, in un momento difficile, dei problemi della Calabria con il pensiero e lo sguardo rivolto a rilanciarne l’immagine. Alla sua famiglia, agli amici ma anche ai cittadini calabresi, vanno le condoglianze di tutta la Coldiretti Calabria.

GIUSEPPE NUCERA PRESIDENTE LA CALABRIA CHE VOGLIAMO – 《Alle ultime elezioni regionali, io in prima persona e tutto il Movimento ‘La Calabria che vogliamo’ abbiamo sostenuto con entusiasmo e convinzione la candidatura di Jole Santelli, diventata la prima Governatrice della nostra Regione.

Oggi siamo tutti sconvolti dalla prematura scomparsa di Jole, che stava affrontando con forza la battaglia contro un male. E’ un giorno triste per tutta la Calabria, senza distinzione di appartenenza politica.

La nostra Regione aveva iniziato un percorso di rinascita e cambiamento sotto la guida combattiva della Santelli, proseguirlo sulla scia da lei tracciata sarà il modo migliore per renderle onore.

Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia per la perdita.

Ciao Jole, la terra ti sia lieve》.

FRANCESCO DE LEO SEGRETARIO REGIONALE MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE – A nome della segreteria regionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del presidente della regione Calabria Jole Santelli.

Una notizia nefasta che coglie oggi la nostra regione in un periodo drammatico sia economicamente che dal punto di vista sanitario.

A Lei va il nostro pensiero avendola riconosciuta come donna forte e combattente che nonostante la grave malattia non ha esitato a mettersi al servizio della Calabria e dei suoi cittadini in un periodo drammatico e sfortunato caratterizzato da una pandemia globale.

Durante i mesi di chiusura totale abbiamo potuto constatarne le qualità e apprezzare la sua capacità di ascolto delle nostre istanze riguardo alcuni provvedimenti sanitari ed economici da attuare.

La Calabria, che aveva promesso di cambiare, perde una guida coraggiosa. Alla famiglia, agli affetti più stretti rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze.