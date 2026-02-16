R. & P.

SIDERNO – Venerdì 20 febbraio 2026, ore 17, al Cinema Teatro Nuovo di Siderno arriva, con ingresso gratuito, la terza tappa dell’evento CALABRIA SIGNIFICA CASA. Un percorso di memoria, dedicato ai 94 migranti che il 26 febbraio 2023 persero la vita a Steccato di Cutro e alle oltre 30mila vittime dei viaggi della speranza, che giacciono nel cimitero Mediterraneo. Un percorso necessario per ricordare chi siamo e per costruire nuovi cammini in una terra accogliente come la Calabria.

L’associazione culturale incroci, che ha organizzato l’intero evento, dà seguito a NYUMBA, casa in Swahili, il progetto di Paola Bottero iniziato con l’omonimo docufilm, da lei ideato e scritto, diretto da Francesco Del Grosso, prodotto da Indaco Film con il sostegno della Calabria Film Commission.

Accoglienza e inclusione saranno protagonisti della giornata, che partirà con la proiezione del docufilm Nyumba, racconto individuale e corale che racchiude le storie dei cinque migranti protagonisti. Due di loro, Abdoulaye Balde ed Alex Sowe, vivono a Caulonia, dove sono stati accolti dalla Cooperativa Sociale Pathos che, insieme alla Città di Siderno, si è affiancata nella promozione della tappa locridea. Protagonisti del docufilm e protagonisti della serata, nel dibattito successivo alla proiezione, moderato dalla giornalista Maria Teresa D’Agostino. Accanto a loro, oltre alla sceneggiatrice e al regista, interverranno Giovanni Calabrese, assessore alle Politiche del Lavoro della Regione Calabria, Mariateresa Fragomeni, sindaco di Siderno, Vittorio Zito, sindaco di Roccella Ionica e Maria Paola Sorace, Presidente della Cooperativa Sociale Pathos.

«La Locride» spiega Paola Bottero «per me è casa da sempre. È, come scriveva Plinio il Vecchio, il luogo dove si trova il cuore. E qui di cuori ne abbiamo trovati davvero tanti: non è un caso che due dei cinque protagonisti abitino a Caulonia. Dal Senegal e dal Gambia, porte dell’Africa, a uno dei cuori pulsanti della Magna Graecia: il loro viaggio e la loro scelta di “casa” nella Locride è la sintesi perfetta del pensiero dello scrittore della Naturalis Historia. Sono certa che il 20 febbraio vivremo ancora una volta la bellezza e la profondità dell’accoglienza, così viva nel lavoro di tutti, associazioni di volontariato e istituzioni, i cui risultati quotidiani sono il migliore testimone della Calabria che va raccontata. E che è impossibile non amare».

Due protagonisti e due tappe, nella Locride: l’evento CALABRIA SIGNIFICA CASA lunedì 23 febbraio tornerà a Locri, al CineVittoria, alle ore 10, per una proiezione dedicata agli studenti del Liceo Mazzini di Locri. Un’altra tappa importante, organizzata con Lele Nucera, direttore della SCC – Scuola Cinematografica della Calabria che ha sede a Siderno: un ente – direttore artistico Fabrizio Ferracane, presidente onorario Mimmo Calopresti – di alta formazione professionale riconosciuto dalla Regione Calabria, che forma nuovi talenti e fornisce strumenti concreti per emergere nel mondo del cinema, valorizzando la Calabria come filiera in rapida ascesa.

Anche quello che seguirà la proiezione di Locri sarà un racconto corale, un modo diverso per rappresentare una terra fatta di amore e di appartenenza.

