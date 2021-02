Calabria, nasce il Coordinamento dei Garanti per i diritti dei disabili

Nasce dopo mesi di vuoto giurisdizionale il “Coordinamento dei Garanti per i diritti delle persone con disabilità della Calabria”. Una scelta necessaria in quanto la Regione non ha ancora approvato una legge per la nomina del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità. A presiedere il Coordinamento è Maria Rita Canova (nella foto), attualmente Garante della Persona disabile del comune di Bovalino. Una scelta che non avviene per caso, in quanto la Garante, la prima a rivestire questo ruolo in tutto il territorio regionale, è stata promotrice di un protocollo di gestione dell’emergenza sanitaria specificatamente pensato per le persone diversamente abili. La decisione unanime giunge dai quattro garanti attualmente in carica, Anna Tringali del Comune di Brancaleone, che ricoprirà il ruolo di vice coordinatrice Regionale, Gianfranco Pisano del comune di Frascineto, Benedetta Perrone del comune di Diamante e Maria Rita Canova del comune di Bovalino. Figure che quotidianamente si spendono, spesso sole e senza nessuna guida, per sensibilizzare e sollecitarel’abrogazione di consuetudini e pratiche discriminanti nei confronti delle persone con disabilità.

Il Coordinamento si prefigge di:

1. Di organizzare un’azione di sensibilizzazione sulla necessità che i Comuni deliberano per l’istituzione dell’ufficio del garante dei diritti delle persone con disabilità, e che la Regione Calabria legiferi in merito a tale indicazione delle nazione UNITE, come già effettuato in altre regioni d’Italia, quale istituzione del Garante Regionale per i diritti delle persone con disabilità.

2. Di organizzare incontri nelle Cinque province della Regione Calabria in collaborazione con le federazioni (FAND Calabria e FISH Calabria) con le stesse finalità e modalità del punto precedente .

3. Di predisporre un vademecum per la formazione dei Garanti dei diritti delle persone con disabilità. Tale Vademecum, finalizzato appunto ad un percorso formativo, offrirà competenze e indicazioni specifiche per interventi in situazioni di criticità a tutela delle persone con disabilità.

4. Di nominare un coordinatore Regionale ed un vice, un coordinatore per ogni provincia della Regione, che rappresenteranno nei tavoli tecnici i Garanti calabresi che hanno sottoscritto il presente atto fino alla Nomina del garante Regionale.

5. di sensibilizzare il Presidente della Regione Calabria, i Presidenti delle 5 Provincie calabrese e i responsabili delle ASP sia Regionale che provinciali per il riconoscimento del presente.

Come prima azione il Coordinamento dei Garanti per i diritti delle Persone disabili, tramite la sua coordinatrice Maria Rita Canova ha ufficialmente dato la disponibilità a collaborare all’organizzazione del piano vaccinale per le persone con disabilità della regione Calabria.

La realizzazione di questo nuovo Coordinamento, sarà certamente, da stimolo e da supporto alle autorità pubbliche e alle istituzioni, in modo da agire in conformità a tutte le misure normative delineate dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Obiettivo principe del coordinamento è la piena garanzia alla partecipazione nella società delle persone con disabilità, eliminando le barriere culturali e discriminatorie che impediscono la realizzazione delle pari opportunità nel pieno rispetto delle differenze.

Garante per la Persona disabile

Dott.ssa Maria Rita Canova