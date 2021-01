CALABRIA Klaus Davi promuove in tv il pane di Platì

R. & P.

Non ha perso occasione Klaus Davi, in un programma di grandissimo ascolto come “L’aria che tira” su La7, di promuovere le assolute eccellenze della Calabria e della Locride.

Ospite di Francesco Magnani e rispondendo allo chef Fabio Picchi che esaltava la Toscana, Klaus Davi ha prontamente replicato: «Invito anch’io tutti in Calabria, sono ambasciatore a titolo gratuito; a Platì abbiamo il miglior pane che c’è in Italia» (video al link https://www.facebook.com/klausdavi2/posts/1037730290056571?__tn__=-R).

Il massmediologo si conferma un incessante promotore della Regione in trasmissioni tv nazionali di grande prestigio, tenendo fede al suo ruolo di ambasciatore di Platì e della Locride.