di Simona Masciaga

SIDERNO – Ultima serata di Sette libri e Arte per Sette sere all’ insegna dei ricordi di una giovinezza trascorsa nella parrocchia di Santa Maria dell’Arco (Santa Caterina) ai tempi del compianto Don Achille De Luca, il quale riuscì, circondandosi di valide e serie persone, a coinvolgere la gioventù sidernese.

” W la parrocchia “, questo il testo scritto a quattro mani dal giornalista RAI Enzo Romeo e dal dott. Giuseppe Curciarello, presentato da una impeccabile Teresa Papaleo, ha suscitato emozione e commozione tra il numeroso pubblico presente, buona parte composto da persone che hanno vissuto in prima persona quella realtà. Con don Achille, Siderno vide nascere il coro parrocchiale degli Alleluja, il movimento scout ASCI, divenuto poi, AGESCI con l’ ammissione delle ragazze, il MASC e gruppi di preghiera. Bisogna dire che, ai tempi, l’ innovazione parrocchiale fu accolta con entusiasmo da tutta la popolazione: grandi e piccini avevano un punto di riferimento, un luogo in cui trascorrere le giornate insieme, in allegria, con lo spirito della fratellanza guidati dai padri fondatori Enzo D’ Agostino, Mimmo Archina’, Carmelo Caccamo, Renato Lizzi, e molti altri, i quali, con abnegazione ed entusiasmo, svolgevano il ruolo di educatori a 360° trasmettendo valori etici, morali, sociali all’ insegna dell’ uguaglianza, fratellanza e accoglienza.

A chiudere la parte artistica è stata Sabina Catalano pittrice sidernese. Nature morte, mare in tempesta e paesaggi hanno riempito l’ area dedicata dando un ampio respiro di freschezza. Olio su tela, acrilico e acquerelli i dipinti sembrano reali, parlare e infondere tranquillità. Un cromatismo unico nel suo genere specie nell’ opera ” Mare in tempesta” dove tra i toni del blu emergono creste bianche di onde spumeggianti. Di valido ed elegante tono anche i paesaggi realizzati in acquerello: colpi di luce decisi su cromatismo dai toni pastello infondono serenità e piacevoli sensazioni.

Cala il sipario su queste Sette sere con due poesie di Martino Ricupero e i ringraziamenti del soddisfatto presidente di AALB ing. Cosimo Pellegrino per la riuscita dell’ evento culturale più atteso dell’ anno. Appuntamento al prossimo anno.