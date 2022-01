CAFFÈ LETTERARIO “LA CAVA” Al via il tesseramento

Caffè Letterario “Mario La Cava”: al via la campagna di tesseramento 2022

È aperta la campagna di tesseramento per l’anno 2022 del Caffè Letterario “Mario La Cava”.

Se non fai parte dell’Associazione, con un contributo minimo di 10 euro potrai diventare un socio del Caffè e sostenere attivamente tutte le nostre iniziative culturali. Potrai decidere se seguire semplicemente i nostri eventi o diventare parte integrante del nostro gruppo sempre pronto ad accogliere quanti vorranno farne parte.

Se sei già socio, potrai rinnovare la tua tessera ritirandola nella nostra sede di Corso Umberto I a Bovalino (RC) oppure richiedendola on line.

Sul sito del Caffè Letterario (www.mariolacava.it) sono disponibili tutte le istruzioni utili per aderire alla campagna di tesseramento e diventare soci. Dopo aver versato il contributo minimo di 10 euro, la tessera verrà inviata via mail o consegnata in occasione del prossimo evento.

Il contributo potrà essere versato con carta di credito direttamente dal sito oppure tramite bonifico bancario. In alternativa, la tessera potrà essere prenotata e ritirata presso la sede in Corso Umberto I, 114 a Bovalino (RC). Per fissare un appuntamento è possibile chiamare al n. ‪347.6912472‬ o inviare una mail a info@mariolacava.it

Tutte le attività dell’Associazione sono disponibili, oltre che sul sito web, anche sui canali social Facebook, Instagram e Youtube.

Clicca qui per