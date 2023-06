R. & P.

In qualità di consiglieri di minoranza del gruppo politico “Ardore 4.0 Cittadini in movimento”, preso atto della volontà espressa da ben cinque consiglieri di maggioranza di volersi dimettere, abbiamo, a nostra volta, deciso di rassegnare le dimissioni.

Vorremmo sottolineare che le nostre dimissioni sono state una naturale conseguenza di quelle rassegnate dai cinque dissidenti.

Di certo rimanere in carica con il sindaco e i suoi tre fedelissimi non avrebbe cambiato l’ordine delle cose, anzi sarebbe stata un’autentica presa in giro per gli ardoresi.

Non è mai una scelta semplice quella di decretare lo scioglimento del Consiglio comunale ma siamo fermamente convinti che

quando cinque consiglieri di maggioranza su otto (tre assessori su quattro, tra cui la vicesindaco) decidono di procedere verso questa direzione, alla base ci devono essere sicuramente dei validi motivi.

Siamo convinti di questo soprattutto per il fatto che trattasi di persone che da sempre sono politicamente legate al sindaco Campisi per cui, una simile rottura, dovrebbe far riflettere un po’ tutti!



Ma saranno loro ad illuminarci e a chiarirci le motivazioni che sottendono tale scelta.



Noi abbiamo sempre espresso le nostre perplessità sul modus operandi dell’Amministrazione e sulle scelte politiche dalla stessa poste in essere in questi anni.

Negli ultimi comunicati stampa abbiamo sottolineato le problematiche sottese al bilancio consuntivo che è stato approvato qualche giorno fa e al bilancio preventivo che, ormai, non vedrà più la luce, almeno così come l’avevano immaginato gli ormai ex componenti della maggioranza.

Abbiamo evidenziato tutte le criticità strutturali contenute nel bilancio, determinate negli ultimi quattro anni da una gestione non responsabile delle casse comunali e abbiamo dimostrato come il Comune sia finanziariamente sull’orlo del fallimento.



Abbiamo più volte criticato la politica portata avanti dall’Amministrazione Campisi poiché stipulare mutui a carico dei cittadini quantificabili in circa 1,6 milioni di euro per rifare piazze, marciapiedi e feste, sicuramente non denota grandi capacità gestionali.

Infatti, proprio in questi anni, si è registrato un forte aumento delle tasse (IMU E ADDIZIONALE COMUNALE) e a nulla è valsa la forte riluttanza e la dura opposizione da noi espressa nel corso dei vari Consigli per neutralizzare la decisione di aumentare il carico fiscale dei cittadini in un momento storico in cui l’inflazione sta già erodendo fortemente il potere d’acquisto delle famiglie.

In tempi come quelli che stiamo vivendo ogni scelta politica, a nostro avviso, avrebbe dovuto essere caratterizzata da sobrietà e buon senso ma così non è stato!



Invitiamo la cittadinanza a non farsi prendere dal panico per l’arrivo del commissario prefettizio ma, al contrario, facciamo in modo che questa pausa, fino alle prossime elezioni, faccia riflettere un po’ tutti!



In primis, gli amministratori uscenti affinché possano redimersi e capire quali sono stati gli errori commessi che hanno portato ad una tale disfatta; in secondo luogo, la cittadinanza tutta, affinché capisca che la politica è una cosa seria!

La politica è tentare di trovare una risoluzione ai problemi atavici del paese (rete idrica colabrodo) rinunciando magari alla realizzazione di opere pubbliche che danno visibilità; è far quadrare i conti (non sperperare il denaro pubblico); è fare l’interesse della collettività e non del singolo; è promozione e sostegno di ogni iniziativa atta a rendere accessibile a tutti le attività sportive e di aggregazione, le discipline che rivestono finalità sociali, senza far prevalere le proprie passioni personali a tal punto da privilegiare alcune categorie piuttosto che altre.



La politica è tante cose e siamo tutti accomunati da un’unica speranza: migliorare la nostra qualità della vita e dare in eredità ai nostri figli un posto migliore in cui vivere e di cui essere fieri!



Noi, in questi anni, abbiamo portato avanti le nostre idee motivati da un unico obiettivo: partecipare attivamente e con serietà alla vita politica del paese nell’interesse della collettività e del bene comune.

Potevamo fare di più? Probabilmente sì! Potevamo fare meglio? Probabilmente sì!



Vi basti sapere che ci siamo impegnati tanto svolgendo il nostro dovere di vigilanza sull’operato degli amministratori per tenere sempre informata la cittadinanza e cercando, in sede di Consiglio comunale, di dare sempre il nostro contributo con suggerimenti e consigli nell’interesse della

collettività, portando avanti una politica d’opposizione costruttiva e mai ostruzionistica perché abbiamo sempre avuto a cuore solo ed esclusivamente il benessere del paese.



Giovanni Teotino

Rosita Muscatello

Lillo Panuzzo

Peppe Spanò