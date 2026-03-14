di Simona Ansani

ROCCELLA IONICA – L’uomo precipitato accidentalmente in un dirupo ad una altezza di circa 40 metri, in località Pietra di Fonte a Roccella, è stato tratto in salvo dagli uomini dei Vigili del Fuoco. La squadra di Siderno con il supporto di Monasterace e Bianco sono intervenuti questa mattina poco dopo le ore 4 per il recupero del malcapitato. A supporto anche gli speleoalpini per una manovra con autoscala, per poter scendere fino a 40 metri.

L’uomo è stato immediatamente trasportato dagli operatori del 118 presso l’ospedale di Locri e pare non sia in gravissime condizioni.

Le tre squadre dei Vigili del Fuoco sono rientrate dopo le ore 8 poiché l’intervento di discesa e risalita con la barella è stato abbastanza complicato.