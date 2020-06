BUONI SPESA ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ Il Pd di Siderno scrive ai Commissari

R. & P.

Apprendiamo dal sito della Regione Calabria che, in relazione alla misura di sostegno che prevede il riconoscimento di buoni spesa ai nuclei familiari in difficoltà, è stata pubblicata la ripartizione provvisoria delle risorse finanziarie per ogni singolo Comune, che è stata definita sulla base dei criteri previsti dall’Ordinanza della protezione Civile per l’erogazione di buoni spesa (O.C.D.P.C. n.658 del 29 marzo 2020).

Per il Comune di Siderno sono stati stanziati 97.245,00 euro.

Considerato l’elevato numero di famiglie in stato di bisogno, o comunque in difficoltà, auspichiamo che la convenzione tra Comune e Regione venga sottoscritta in tempi brevissimi, affinché questi nostri concittadini si vedano quanto prima distribuiti i buoni spesa.

Se è vero, infatti, che ormai tutte le attività hanno (almeno formalmente) “ripreso a funzionare”, è altrettanto vero che ci vorranno molti mesi, forse qualche anno, prima che l’economia (e quindi la circolazione di denaro e servizi) possa ritornare a girare a pieno regime.

Finché ciò non accadrà, sarà necessario ricorrere a misure integrative, in modo da consentire, a tutte le famiglie, di poter far fronte ai propri bisogni primari.

Il Circolo del Partito Democratico di Siderno