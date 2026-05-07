Toccante momento di condivisione per alunni e docenti che hanno incontrato la figlia del compianto fotografo bovalinese che nel 1993 venne sequestrato e ucciso perché, con coraggio e dignità, non si piegò alla ‘ndrangheta ed alle sue richieste: “E’ importante il contributo onesto di ognuno di noi nella società e sono soprattutto determinanti cultura e istruzione nella lotta contro ogni forma di illegalità, non voltandosi mai dall’altra parte per combattere contro le ingiustizie, anche quelle apparentemente insignificanti per essere sempre onesti, leali e liberi” – così la signora Deborah.

di Antonio Baldari

BRUZZANO ZEFFIRIO – Un momento intenso, davvero umanamente toccante e, in definitiva, oltremodo formativo rispetto alla più sana “Cultura della Legalità”: tale situazione la si è potuta nei giorni scorsi vivere, con mestizia ma miscelata ad incoraggianti sorrisi, in quel di Bruzzano Zeffirio, centro cittadino dell’area metropolitana di Reggio Calabria, presso i locali della Scuola secondaria di I grado, nel contesto più ampio di un momento di assoluta condivisione per alunni e docenti i quali hanno incontrato la signora Deborah Cartisano, figlia del compianto Adolfo Cartisano meglio conosciuto come “Lollo’”.

Il noto fotografo bovalinese che, nel 1993, passò alla Storia contemporanea di Calabria e dell’Italia intera venendo sequestrato ed ucciso per essersi rifiutato, con coraggio e dignità, di piegarsi alla ‘ndrangheta ed alle sue richieste; l’incontro è rientrato nell’ambito delle iniziative inerenti “Le Giornate della Legalità” attraverso le quali la Scuola del succitato centro reggino, con dibattiti e testimonianze, intende avvicinare i giovani al concetto di giustizia mirando a far acquisire loro una crescente consapevolezza dei valori fondanti di una società sana e libera da ogni crimine.

La signora Cartisano ha condiviso con i ragazzi dell’Istituto la sua dolorosa esperienza, cominciata e vissuta quando era solo una ragazzina, ma la sua testimonianza, seppur segnata dalla sofferenza, non è stata caratterizzata da parole intrise di odio o rancore, al contrario si è tradotta in profumo di speranza, amore e solidarietà; ed invero, confrontandosi con i giovani alunni che l’hanno ascoltata con sincero interesse, la signora Cartisano ha rivolto loro il chiaro assunto di “Quanto importante sia il contributo onesto di ognuno di noi nella società e soprattutto quanto determinanti possano essere cultura e istruzione nella lotta contro ogni forma di illegalità” – ha affermato la figlia di Lollo’ in uno dei passaggi più intrisi di coinvolgimento individuale in siffatta realtà.

Attraverso il suo racconto, nonostante gli accadimenti sconvolgenti e brutali che l’hanno inevitabilmente segnata, la signora Deborah ha trovato in ciò che è successo e in Libera (l’associazione promotrice di una società libera dalle mafie, dalla corruzione e da ogni forma d’illegalità, nda) la forza di lottare e mantenere viva la memoria del padre, condividendo messaggi di speranza ed esortando i giovani alunni, che periodicamente incontra nelle scuole, “A non voltarsi mai dall’altra parte, a combattere contro le ingiustizie, anche quelle apparentemente insignificanti per essere sempre onesti, leali e liberi” – ha epilogato la figlia dell’indimenticato Lollo’. Che è stata al fine affettuosamente travolta dall’abbraccio di coloro che sono convenuti al meeting nel fruttuoso ricordo dell’amatissimo papà.