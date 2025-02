di Redazione, Foto servizio di Domenico Pinizzotto

COSENZA – In centinaia questa mattina hanno affollato l’anfiteatro dell’ateneo Unical per salutare Brunori Sas, salito sul podio al Festival di Sanremo con la sua “L’albero delle noci” classificata al terzo posto. Un incontro con gli studenti e con la stampa, un abbraccio unico con i tanti fans per onorare un testo definito dall’Accademia della Crusca una poesia. Per noi, Domenico Pinizzotto ha realizzato un servizio fotografico dei momenti più significativi.