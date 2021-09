Brancaleone, un’estate 2021 da VIP!

R & P

Non solo semplici vacanze tra spiaggia, sole e mare ​a Brancaleone per l’estate 2021 che si è rivelata davvero vip.​La piccola località turistica calabrese, che si affaccia sullo Jonio , continua la promozione dei suoi luoghi più belli e ricchi di cultura e storia. E lo ha fatto prima ospitando per qualche giorno Emanuela Tittocchia, attrice, conduttrice, opinionista, reduce dall’ultima edizione del reality “L’Isola dei famosi” e nota per le fiction televisive ​come: Centovetrine e Non smettere di sognare. Laureata in architettura, sensibile ​ e felice di poter valorizzare i siti archeologici, ​le aziende e gli enti del comune reggino, la Tittocchiaè stata protagonista di alcuni shooting esclusivi a cura di Carmine Verduci. L’iniziativa di promozione locale​è stata organizzata e promossa da Kalabria Experience e Massmedia comunicazione e ha visto anche la partecipazione di note aziende locali che hanno sponsorizzato l’iniziativa. Anche il modello e attore Gennaro Cassini, testimonial del rilancio turistico e culturale dell’area grecanica e ormai ospite ricorrente, ha prestato la sua immagine per la promozionedell’artigianato locale e prodotti enogastronomici dell’interland Brancaleonese.

Quest’anno dalla cittadina costiera non sono mancati altri noti personaggi come il cantante Sher Bdi origine calabrese ma molto noto anche all’estero, ed il regista e autore Giuseppe Cossentino. Da qualche anno a scegliere Brancaleone è anche l’attore Nunzio Bellino personaggio TV e noto come “l’uomo elastico”, anche lui presterà la sua immagine per i prodotti pregiati di una nota azienda Brancaleonese. Grande clamore ha poi suscitato il passaggio di Guenda Goria, reduce dal Grande Fratello vip e apprezzata attrice, che ha scelto Brancaleone per MG on The road#promuoviamolitalia, il progetto che la vede impegnata col fidanzato Mirko Gancitano in giro per l’Italia alla scoperta dei più bei luoghi turistici della penisola.

Il format, nato sui social, crescerà prossimamente , ed è ormai diventata una rubrica sul settimanale Visto, sulla rivista infatti ha dedicato quattro pagine a Brancaleone. ​Guenda e Mirko hanno anche visitato il piccolo e grazioso borgo di Staiti fermandosi ad ammirare le bellezze dei suoi vicoli e delle realtà imprenditoriali del luogo. Intanto, Massmedia Comunicazione insiemealleassociazioni, le aziende​ e le istituzioni ​locali sta già lavorando a nuovi progetti adatti alla valorizzazione dei luoghi e delle bellezze naturali di questa meravigliosa realtà calabrese e tutta italiana.