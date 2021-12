BRANCALEONE “Topi alla scuola primaria”, la protesta dei genitori

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO (foto d’archivio)

Noi Genitori degli studenti che frequentano la scuola Primaria dell’ Istituto comprensivo di Brancaleone RC, nel plesso di Via Napoli, segnaliamo la presenza di topi all’ interno della struttura con grave rischio per i nostri figli. Riteniamo che la Dirigenza Scolastica non abbia preso le giuste misure per prevenire la presenza di questi pericolosi e nocivi animali a scuola.

La presenza di ratti nel plesso dell’ Istituto scolastico desta profonda indignazione e preoccupazione tra noi genitori dei piccoli alunni. I topi, infatti, sono portatori di diverse malattie trasmissibili e potenzialmente fatali per l’ uomo. Chiediamo efficaci misure di derattizzazione per contrastare il fenomeno e, rivolgiamo un appello per sensibilizzare non solo la Dirigenza Scolastica ma tutti gli organismi preposti alla tutela e salvaguardia della salute dei giovani studenti.

Con la presente auspichiamo una soluzione immediata della problematica, in caso contrario siamo pronti ad iniziare azioni di protesta finalizzata alla protezione dei nostri figli.

Cordiali saluti

LETTERA FIRMATA