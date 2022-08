Brancaleone, positivi i risultati Arpacal campionamento aria ex discarica c.da Razza’

R & P

L’amministrazione comunale di Brancaleone rende noto che il Dipartimento Provinciale Arpacal di Reggio Calabria ha comunicato i risultati del secondo campionamento effettuato in data 19 luglio, della qualità dell’aria relativamente all’area dell’ex discarica comunale di contrada Razzà. I risultati sono ampiamente entro i limiti di legge stabiliti dal dlgs 155/2010 ed addirittura inferiori a quelli registrati nel primo campionamento del 6 luglio. Tuttavia continua a persistere l’incendio interno che interessa l’area in oggetto. A tal riguardo nei giorni scorsi c’è stato un secondo sopralluogo per le misurazioni definitive dell’area interessata, da parte della ditta specializzata ad intervenire per lo spegnimento dell’incendio sotterraneo. Seguirà nel breve periodo la trasmissione del preventivo costi lavori e del piano d’intervento, che sarà concordato e monitorato dall’Arpacal. Nel frattempo l’amministrazione e l’Arpacal continueranno a monitorare costantemente l’area per garantire la sicurezza pubblica.

