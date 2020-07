BRANCALEONE L’associazione Adda ha incontrato il Garante per i diritti dei disabili

R. & P.

Le disabilità non vanno in vacanza, anzi, proprio durante il periodo estivo le difficoltà e i disservizi per certe fasce deboli divengono più aspri. Da associazione da anni schierati a difesa dei diritti dei disabili non conosciamo periodi di sosta nell’azione di tutela e salvaguardia e abbiamo pensato di intessere un confronto con un attore che da subito abbiamo visto seriamente impegnato sui nostri temi. Così, abbiamo voluto incontrare la Garante per i Diritti dei Disabili del Comune di Brancaleone, la dott.ssa Anna Tringali. Da non molto insediata nel comune reggino ha comunque saputo dare prova di impegno e preparazione, derivante sicuramente dal suo essere una educatrice di minori disabili e quindi schierata in prima fila . Già nei scorsi mesi abbiamo avuto modo di segnalare alla Garante alcune situazioni necessarie di attenzione e approfondimento che sono state celermente analizzate e portate avanti nelle sedi opportune. L’incontro di oggi, assolutamente proficuo e produttivo, ha voluto gettare le basi per future iniziative congiunte avente come finalità la promozione dei diritti dei disabili e campagne di informazione rivolte a tutti gli attori sociali e volti a far conoscere esigenze, bisogni e peculiarità delle fasce deboli.



PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ADDA

Vito Crea