BRANCALEONE Il 9 agosto il memorial in ricordo del dj Francesco Ferraro

R. & P.

Il prossimo 9 Agosto presso lo storico Lido Liberty, sul luminoso lungomare di Brancaleone, dalle ore 23:59 inizierà un evento di memorial in ricordo di un bravo ragazzo, dj Francesco Ferraro, scomparso oramai da alcuni anni a causa di un male incurabile.

Sponsor ufficiale dell’evento sarà l’Amaro Cardus (prodotto dall’azienda Patea) che in sinergia con altre realtà economiche territoriali hanno sposato una ricorrenza più

che giusta in ricordo di un grande amico, una persona perbene, un galantuomo e figlio illustre di Brancaleone.

Ad animare la serata a suon di musica (ma di quella buona) ci hanno pensato una serie di disc jockey: Valax e D’Amico, Marco Antico, Lello DJ, Carlo Italia, Giuseppe Antico, Evy Florio, Enzo Romeo DJ, Leonardo Ferraro e DJ Double T.

Altre figure ci saranno inoltre in supporto della serata: il vocalist Rinaldi e Marco Vizzari, lo special guest Ale Basciano, mentre le foto verranno curate dai professionisti Tony

Parasporo e Marianna B.

Molti artisti presenzieranno il memorial dell’amico e compagno di musica Francesco Ferraro.

Anche molti amici e familiari di Francesco Ferraro hanno contribuito per la realizzazione

della serata che si svolgerà all’insegna dell’allegria e del divertimento, ma anche del ricordo, dove i presenti verranno accompagnati a suon di buona musica e con delle fresche bevande e cocktail realizzate dalla proprietarie del Lido Liberty Marianna ed Eleonora, che con la loro professionalità, ancora una volta, saranno all’altezza della situazione.

Voci di corridoio ci dicono che ci sarà un full out della serata, sempre nel rispetto dei limiti di sicurezza e della normativa vigente sulla pandemia da Covid-19, tutt’ora in corso.



Anche per un guerriero la forza per vincere non basta, a volte il destino può essere breve e crudele, ma sicuramente Francesco rimarrà sempre nei nostri cuori, perché le persone brillanti e buone sono difficili da dimenticare.