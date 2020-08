BOVALINO Sistemazione di via Sarullina, interrogazione del gruppo di Nuova Calabria

R. & P.

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA E Orale Sistemazione strada Via SarullinaLe sottoscritte Maria Alessandra Polimeno e Gloria Versace, nella qualità di Consigliere comunali del Gruppo consiliare Nuova Calabria, ai sensi dell’art. 25 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, Premesso cheAi sensi dell’art. 14. del Codice della Strada, intitolato ‘’Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade’’, gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Ritenuto cheuna strada dissestata e priva di adeguata dotazione infrastrutturale causa notevoli disagi a quanti la percorrono quotidianamente e costituisce evidente pericolo derivante dalla insufficiente sicurezza della stessa;Considerato cheDa un sopralluogo effettuato su richiesta dei cittadini residenti, del quale si allega dettagliata relazione fotografica, la Via Sarullina risulta essere particolarmente dissestata;La stessa presenta inoltre la carreggiata notevolmente ridotta a causa della presenza di eccessiva vegetazione spontanea e di cumuli di rifiuti anche pericolosi, che evidenziano una palese mancata manutenzione; risulta altresì priva di cunette laterali necessarie a garantire un corretto refluo delle acque piovane, e l’acqua che scorre sul manto stradale durante le piogge crea buche e pietrisco pericolosi.Di conseguenza la suddetta strada risulta essere particolarmente pericolosa per le persone che quotidianamente la percorrono, sia a piedi che con mezzi propri;Tale situazione è stata rappresentata verbalmente dai cittadini residenti in diverse occasioni fin dall’insediamento di questa amministrazione comunale;In data 10/07/2020 è stata protocollata una dettagliata richiesta di intervento, sottoscritta da 32 cittadini residenti, indirizzata al Sindaco di Bovalino e al Responsabile U.O. Tecnica;Nei giorni scorsi, considerato il perdurare del disagio, tale situazione di pericolo e disagio è stata segnalata anche alla Prefettura di Reggio Calabria;Ad oggi nessun intervento risulta essere stato effettuato per rimuovere tale situazione di pericolo, nonostante in questi anni il Comune di Bovalino abbia ricevuto consistenti finanziamenti per la messa in sicurezza del territorio comunale, alcuni dei quali destinati, per mera scelta politica, ad opere non di prioritaria importanza rispetto al riscontrato stato di manutenzione della suddetta strada comunale e al conseguente pericolo per i cittadini residenti. Tutto ciò premesso e consideratoLe sottoscritte Consigliere comunaliChiedono di saperePer quale motivo Via Sarullina non è stata inserita negli interventi, realizzati e in corso d’opera, finanziati con i fondi destinati alla messa in sicurezza del territorio, malgrado il pessimo stato di manutenzione e la connessa situazione di pericolo fossero a conoscenza dell’Amministrazione comunale fin dal suo insediamento;Quali interventi si intendono realizzare per la bonifica dell’area interessata, nella quale insistono notevoli quantità di rifiuti che deturpano l’ambiente e costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica e per i cittadini residenti;Se Via Sarullina rientra nel programma di rifacimento delle strade comunali e in caso di risposta affermativa per quale periodo specifico è previsto di intervenire per ripristinarne lo stato di funzionalità della suddetta strada, al fine di eliminare i disagi e i conseguenti pericoli per i cittadini residenti;

Bovalino, 13/08/2020

F.to Il Capogruppo di “Nuova Calabria”

Dott.ssa Maria Alessandra Polimeno