BOVALINO Sabato 30 luglio la proiezione cinematografica de “Il Segreto di Angela – Appunti per un film”

R. & P.

La realizzazione e la proiezione del film Il Segreto di Angela –Appunti per un film, conclude la VIII edizione 2020-2022 del Premio Cinematografico Internazionale “Francesco Misiano”.

Il Premio, che si è svolto con la partecipazione all’AVVISO PUBBLICO 2019, Regione Calabria per la valorizzazione del sistema dei beni culturali, AZIONE 3-Tipologia 3.2- Valorizzazione di eventi storici e di personalità rilevanti in ambito regionale, è stato dedicato all’attività di critico e sceneggiatore dello scrittore di San Luca.

Corrado Alvaro è stato uno “spettatore d’eccezione”, ha scritto Luigi Chiarini, regista di Patto col diavolo, girato anche a San Luca, uno “spettatore d’eccezione”che ha scritto articoli, critiche e saggi cinematografici che “hanno contribuito a lanciare uno sguardo socio-antropologico di lunga gittata, dal momento che la sua opera è strettamente connessa con gli eventi e la società contemporanea”, ha scritto lo storico del cinema Gian Piero Brunetta.

Critiche e saggi di cinema raccolti nel volume Corrado Alvaro e il cinema-una magnifica ossessione, a cura di Maria C. Briguglio e Giovanni Scarfò.

Il Premio è stato organizzato dal Centro Studi Ricerche e Formazione “Francesco Misiano” con sede ad Ardore, paese di nascita di Misiano, e di cui è presidente Giovanni Scarfò.

Il Premio è stato realizzato con la collaborazione e la partecipazione dell’IPSIA di Siderno/Locri, e dei Comuni di San Luca, Santo Stefano d’Aspromonte, di Sibari e del Palazzo Theodoli-Bianchelli dei Gruppi Parlamentari dove, nella Sala “Nilde Iotti”, è stato consegnato il Premio Cinematografico Internazionale “Francesco Misiano” al regista Gianni Amelio.

Nel 2021 il Premio è stato consegnato al giornalista Paride Leporace, per la sua attività come Direttore della Lucania Film Commission e al prof. Giovanni Spagnoletti, storico e critico del cinema.

Alla ricerca del cinema “perduto” di Corrado Alvaro

Corrado Alvaro aveva il cinema nel suo DNA, testimoniato anche dalla partecipazione ai corsi di regia del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e la collaborazione a ben 22 sceneggiature scritte tra il 1927 e il 1952, tra cui Caccia tragica, Riso amaro e Patto col diavolo.

Ad Alvaro si accreditano anche quattro soggetti di finzione e tre documentari non realizzati(Il segreto di Angela, Il legame più forte, L’azione si svolge in un paese… La famiglia Bonaparte), (Un patto di amicizia, Pace agli uomini, Sulla liberazione).

Il segreto di Angela, è stato portato alla luce grazie alle ricerche effettuate da Cristina Briguglio, Antonella Cuzzocrea, Santino Salerno e Giovanni Scarfò, presidente del Centro Studi e direttore artistico del Premio, che si svolge dal 2008 in Italia e all’estero.

Gli autori del film:Matteo Scarfò(sceneggiatore), Maurizio Paparazzo (direzione degli attori) e Giovanni Scarfò( ideatore e direttore artistico), hanno realizzato un film propedeutico al film da farsi, come un vero e proprio taccuino di immagini in movimento, per citare quanto fu scritto in merito al lavoro di pasolini Appunti per un’Orestiade africana.

Il film ha rappresentato l’occasione anche per il debutto di giovani attori e attrici che hanno avuto modo di compiere un’esperienza attoriale e culturale notevole, venendo a conoscenza e interpretando i personaggi del Segreto di Angela in cerca d’autore e conoscendo in questo modo anche la passione e l'”ossessione” di Corrado Alvaro per il cinema.

L’obiettivo del Premio è stato e sarà comunque quello di andare proustianamente alla ricerca di un cinema “perduto” al fine di colmare dei vuoti e rendere sempre più ricca la conoscenza dell’ opera cinematografica di Corrado Alvaro.