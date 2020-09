Bovalino, commemorazione Brigadiere Marino.L’omaggio di Nuova Calabria

R & P

I rappresentanti del Gruppo consiliare e dell’Associazione Nuova Calabria hanno partecipato all’odierna cerimonia in occasione del 30° anniversario dell’assassinio del Brigadiere Antonino Marino, Medaglia d’oro al Valor Civile, rendendo omaggio al valoroso Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, barbaramente ucciso il 9 settembre 1990 mentre si trovava a Bovalino Superiore con la propria famiglia in occasione della festa patronale.

Il Suo sacrificio è valso a dare un fulgido esempio di fedeltà nello Stato e nelle Istituzioni che lo rappresentano. Un modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro ogni forma di illegalità.

La commemorazione dell’anniversario della Sua morte onora il sacrificio di un fedele servitore dello Stato e contribuisce a mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto per le future generazioni, affinché rappresenti un esempio indelebile di “elette virtù civiche e di altissimo senso del dovere” di eroi come il Brigadiere Antonino Marino che hanno immolato la loro vita per la salvaguardia della legalità.

Per il Gruppo consiliare e l’Associazione Nuova Calabria

Il Capogruppo consiliare

Maria Alessandra Polimeno

Il Presidente

Bruno Squillaci