BOVALINO Nuova Calabria: «Ciò che il sindaco ha negato a noi un mese fa oggi viene concesso alle garanti»

R. & P.

Abbiamo preso atto con soddisfazione che le Garanti per la Persona Disabile e per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Bovalino abbiano sollecitato il Sindaco chiedendo una deroga per gli spostamenti a favore dei disabili intellettivi, autistici e portatori di patologie psichiatriche, ricevendo rassicurazioni in merito “per le vie brevi”. Dal comunicato delle Garanti apprendiamo che il Sindaco, dopo aver consultato le Autorità Superiori e Competenti, lunedì adotterà una Ordinanza di autorizzazione alle persone affette da gravi disabilità intellettive, patologie del neuro sviluppo e psichiatriche per consentire l’utilizzo degli spazi situati oltre le vicinanze della propria abitazione e in fasce orarie prestabilite.

Avevamo chiesto lo stesso provvedimento il 29/03/2020 con nota inviata a mezzo PEC, 19 giorni prima delle Garanti. La risposta che ci aveva dato il Sindaco (“…il sottoscritto non ha potere di modificare…”) era stata di diverso tenore e di diversa “sensibilità”, malgrado per le persone affette da gravi disabilità intellettive, patologie del neuro sviluppo e psichiatriche avevamo chiesto l’utilizzo dei medesimi spazi situati oltre le vicinanze della propria abitazione e in fasce orarie prestabilite, che ora si sostiene di poter autorizzare.

Accoglieremo pertanto con grande favore l’Ordinanza, che poteva essere assunta con molto anticipo, senza alcun ostacolo delle Autorità Superiori considerato che era stata già adottata da diversi Comuni, consentendo una deroga di civiltà alle famiglie che vivono quotidianamente i problemi che nascono dalle tante barriere che ancora ostacolano la disabilità. Avremmo garantito loro un sacrosanto diritto e avremmo alleviato le difficoltà che hanno dovuto gestire durante questo periodo di quarantena forzata. Meglio tardi che mai.

Ancora una volta però non possiamo non prendere atto di come le nostre richieste, utili alla comunità, non vengano prese in considerazione dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale, salvo poi vederle accolte, con “sensibilità”, se proposte da altri. Non è la prima volta, e abbiamo ragione di ritenere che non sarà neanche l’ultima, considerato che questo è il clima che si respira fin dall’insediamento di questa consiliatura.

Bovalino, 18/04/2020

F.to Il Capogruppo di “Nuova Calabria”

Dott.ssa Maria Alessandra Polimeno