BOVALINO Manutenzione valloni e canali di raccolta acque piovane e strutture pubbliche:la segnalazione di Nuova Calabria

R. & P.

Al Sindaco

All’Assessore ai LL.PP.

All’Assessore all’Ambiente

Al Responsabile U.O. Tecnica

Al Responsabile U.O. Vigilanza

COMUNE DI BOVALINO (RC)

Al Responsabile

DIPARTIMENTO AREA PREVENZIONE

U.O. Igiene e Sanità Pubblica

Dott. Alberto Meleca

La sottoscritte Maria Alessandra Polimeno e Gloria Versace, consiglieri comunali del Gruppo Consiliare “Nuova Calabria” comunicano, per gli adempimenti di competenza, che diversi cittadini nei giorni scorsi ci hanno segnalato il pessimo stato di manutenzione dei valloni e dei canali di raccolta delle acque piovane ricadenti nel territorio urbano del Comune di Bovalino.

Da un sopralluogo effettuato è stata in effetti rilevata la presenza di cumuli di rifiuti e di eccessiva proliferazione di vegetazione spontanea che deturpano l’ambiente, ostacolano il regolare deflusso delle acque piovane e costituiscono pericolo per la popolazione. L’eccessivo proliferare della vegetazione spontanea, inoltre, contribuisce ad attirare insetti, ratti, serpenti ed altre specie animali. I cittadini del quartiere Sant’Elena ci hanno segnalato la presenza di serpenti in prossimità di un sottopassaggio del centro urbano, come da fotografie allegate.

Con particolare riferimento ai valloni ed ai canali di raccolta delle acque piovane si rappresenta l’urgenza di una approfondita pulizia e manutenzione degli stessi, considerato che in questa stagione sono frequenti eventi atmosferici che negli anni passati hanno determinato pericolose esondazioni e conseguenti alluvioni.

Si segnala inoltre che i cortili delle scuole di competenza comunale necessitano di pulizia e manutenzione, anche in considerazione dell’imminente inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. Se non già programmata andrebbe inoltre predisposta la disinfestazione e sanificazione degli ambienti scolastici, conseguente all’emergenza Covid-19.

Si allegano foto dello stato dei luoghi. Certi dell’attenzione, ringraziando anticipatamente, porgono ossequiosi saluti.

Bovalino, 04/09/2020

F.to Il Capogruppo di

“Nuova Calabria”

Maria Alessandra Polimeno

F.to Il Consigliere comunale di

“Nuova Calabria”

Gloria Versace