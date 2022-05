BOVALINO Malore per il candidato sindaco Massimo Rimini

R. & P.

Il Movimento civico SiAMO BOVALINO comunica alla cittadinanza che stamattina il proprio candidato Sindaco Giovanni Massimo Rimini è stato colto da un malore improvviso e in questo momento è ricoverato presso IL GOM di Reggio Calabria. In attesa di ulteriori notizie, con l’auspicio che tutto proceda per il meglio, ci sentiamo di esprimere a Massimo la nostra affettuosa vicinanza, con lo stesso spirito di sincera amicizia, di stima e di affetto che ha caratterizzato il Movimento fin dalla costituzione. Forza Massimo, SiAMO tutti con te!

Movimento Civico SiAMO BOVALINO



Bovalino 23/05/2022