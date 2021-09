BOVALINO L’attore Marco Mittica al festival di Forlì

R. & P.

La “Fondazione Ciccio Marzano” di Bovalino (RC) è lieta di comunicare la presenza dell’attore Marco Mittica all’interno del 1° Festival Nazionale dedicato ai Monologhi, dal titolo “Essenza di Prodigi 2021”. La manifestazione si terrà presso la Città di Forlì, in data 17-18-19 settembre.

Marco Mittica, classe ’77, attore e autore dei propri monologhi con cui ha vinto diversi premi, ha alle spalle una formazione varia, fra cui quella di Clown per i bambini degli ospedali, cabaret oltre che di recitazione (Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi).Il 19 settembre, porterà in scena “Il palazzone industriale di spalle al mare, ovvero perché sono tornato in Calabria”, un lavoro che pone alcune attente riflessioni sul progresso materiale e su quello morale.

La nostra Associazione augura a Marco tutte le soddisfazioni che merita, con la consapevolezza che la passione e la dedizione rappresenteranno, comunque vada, i punti cardine del suo percorso artistico.#gruppospontaneointrasferta #calabria #italia