BOVALINO Istituita la Consulta giovanile comunale

Far sentire i giovani bovalinesi protagonisti della loro comunità è l’obiettivo che ci siamo posti con la volontà di istituire la Consulta giovanile comunale.

Ieri sera si è conclusa la fase di formazione della stessa con l’elezione degli organi rappresentativi.

A nome mio personale e di tutta la comunità bovalinese unitamente alla Garante per l’infanzia e l’adolescenza, dott.ssa Francesca Racco, porgiamo il nostro augurio di buon lavoro al presidente Nunzio Gelonese, al vice presidente Elisa Cartisano e al segretario Giovanni Ruffo, nonché a tutti gli altri membri del consiglio direttivo Giuseppe Longo, Ludovica Ruffo e Chiara Rodi e dell’assemblea.

Bovalino da oggi, ha uno strumento in più per aiutare la crescita dei suoi giovani e per comprendere quanto sia importante affidarsi anche a giovani motivati che vogliono interessarsi del presente e del futuro del paese.

Il Sindaco di Bovalino- avv. Vincenzo Maesano

La Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza- dott.ssa Francesca Racco