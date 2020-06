BOVALINO Indetto concorso per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico-unità operativa lavori pubblici

BOVALINO Indetto concorso per la copertura di un posto di istruttore direttivo...

Il Comune di Bovalino ha indetto un concorso per la copertura di un (1) posto di “istruttore direttivo tecnico” unità operativa lavori pubblici (cat. d – pos. ec. d1) a tempo parziale (n. 24 ore settimanali) e indeterminato, la cui scadenza dei termini per la presentazione delle istanze è fissata per il giorno 17 Luglio 2020.

Tale concorso rappresenta un altro importante passo fatto da questa Amministrazione la quale ritiene che la figura di un tecnico comunale, con una presenza continua, sia indispensabile per garantire un supporto competente al Comune e all’Amministrazione nell’affrontare le problematiche sempre più complesse in questo ambito specifico.

Il vice sindaco, nonché assessore ai Lavori Pubblici, avv. Cinzia Cataldo, dichiara: “Finalmente, dopo molti anni Bovalino avrà il suo dirigente dell’Ufficio Tecnico che garantirà l’avvio di una razionale e più efficiente organizzazione di tutte le attività inerenti l’area nevralgica dell’Ente. Grazie alla programmazione voluta da quest’Amministrazione si colma un’altra lacuna a cui si è sempre sopperito con incarichi a tempo determinato. Ovviamente ai vari tecnici che si sono avvicendati nel ruolo va il nostro ringraziamento, ma riteniamo imprescindibile l’assunzione di “istruttore direttivo tecnico” a tempo indeterminato al fine di avere una gestione complessiva e mirata del territorio e soprattutto l’erogazione di un servizio fondamentale per la popolazione.

