BOVALINO Il cordoglio di Adda per la scomparsa di Sara Pia Cutugno

R. & P.

di Vito Crea*

Come presidente di Associazioni che difendono e tutelano i disabili, faccio mio e sottoscrivo questo messaggio privato Inviatomi personalmente da una persona che con dignità vive in famiglia delle condizioni comuni a tanti di noi:Caro Vito solo chi vive direttamente ( e con dignità) la disabilità può capire l’ enormità del problema e toccare con mano l’ isolamento in cui si è relegati.

È pura ipocrisia fare attestati di solidarietà in questi momenti. Le famiglie hanno invece bisogno di un supporto quotidiano, fatto di piccole cose, momenti di solidarietà e partecipazione per non farli sentire soli. Non solo dalle istituzioni ma anche dalla Comunità. È facile ora dire frasi di circostanza ,solidarietà e vicinanza.

Occorre da parte di tutti ( Istituzioni e Comunità) fare un serio esame di coscienza e dire ” che cosa ho fatto per questa ragazza ed in genere per i ragazzi disabili e le loro famiglie “. Solo se si riesce a capire e prendere coscienza di questo forse potremmo essere utili alla causa.

Chiedo ad ognuno di voi di pregare in silenzio per la piccola Sara. Che riposi in pace e con serenità in un mondo sicuramente migliore.

*: presidente Adda