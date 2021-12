BOVALINO Gli auguri della Garante per l’infanzia e l’adolescenza

R. & P.

A tutti voi bambine e bambini,

A tutti voi ragazze e ragazzi,

giungano i miei più sinceri e calorosi auguri di Buon Natale e di un sereno anno nuovo.

Spero che possiate vivere le festività con gioia e spensieratezza, come ognuno di voi merita.

A chi di voi si trova in difficoltà o vive un momento di sofferenza, auguro di trovare conforto e sostegno. Auguro a tutti di poter essere sempre se stessi, senza sentirsi giudicati, ma sempre ascoltati e rispettati.

Io sono onorata di battermi ogni giorno per i vostri diritti e di essere sempre dalla vostra parte, affinché la nostra Bovalino diventi una cittadina sempre più a misura di bambino. Sapete, le difficoltà sono sempre tante, e vi confido che lo scoraggiamento a tratti non manca, ma i vostri diritti, e dunque i vostri bisogni, vanno oltre ogni cosa.

In questo mio percorso, non sono sola a lottare affinché tutto intorno a voi sia migliore. E per questo colgo l’occasione per ringraziare e augurare Buone feste anche a coloro con cui mi confronto continuamente nel mio arduo lavoro di Garante dei minori: grazie per l’importante sinergia e tanti cari auguri alle famiglie, al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri Comunali, all’Equipe Multidisciplinare dell’ A.T. di Locri e a tutto il Comune di Bovalino, ai Dirigenti Scolastici e a tutto il personale della scuola, alle Parrocchie, alle tante Associazioni presenti sul territorio e al Garante Metropolitano. Che l’impegno profuso possa tradursi sempre più in una solida rete di vera tutela dei minori e che il Santo Natale possa essere occasione per riflettere su di noi, consapevoli che ciascuno, nel ruolo che ricopre, rappresenta un modello a cui bambini e ragazzi si ispirano.

Dott.ssa Francesca Racco

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza

Comune di Bovalino