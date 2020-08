Bovalino, Emergenza Rifiuti. I consiglieri di Nuova Calabria scrivono al sindaco

R & P

Al Sindaco del Comune di Bovalino Avv. Vincenzo Maesano

Egregio Sindaco,

Abbiamo già evidenziato in diverse occasioni come la presenza di ingenti cumuli di rifiuti nelle strade cittadine e la mancata individuazione di efficaci soluzioni utili a garantire sia il regolare funzionamento del servizio di raccolta dei rifiuti che il conferimento presso l’impianto di Siderno, hanno reso particolarmente gravi e allarmanti le condizioni igienico-sanitarie nel territorio del nostro Comune. Ora la situazione è divenuta davvero insostenibile e siamo davanti ad una vera e propria emergenza sanitaria.

La presenza di cumuli di rifiuti in strada per diversi giorni costituisce un rischio sempre più concreto di produzione di percolato, costituendo grave pericolo per la salute pubblica dei cittadini e per l’ambiente. Né é pensabile che i cittadini possano continuare a tenere i rifiuti in casa, soprattutto organico e indifferenziato. Non tutti hanno spazi idonei e per chi vive in un piccolo appartamento, magari con anziani o bambini, diventa un problema serio.

Posto quindi il perdurare di tale pericolosa e dannosa situazione Le chiediamo di intervenire senza indugio, esercitando il potere di emanare Ordinanze contingibili e urgenti riconosciuto dalla Legge, per individuare una modalità straordinaria di gestione della raccolta dei rifiuti attraverso il deposito temporaneo degli stessi presso un sito idoneo, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di poter garantire la rapida eliminazione dei rifiuti ammassati lungo le vie cittadine e nelle abitazioni, atteso che pare non esistere al momento soluzione tecnicamente e logisticamente migliore e alternativa allo smaltimento dei rifiuti in tempi ragionevolmente accettabili per la pubblica incolumità.

Proponiamo pertanto l’adozione di una Ordinanza che individui misure temporanee e immediate per fronteggiare la situazione di carattere emergenziale in corso, che rischia seriamente di degenerare, almeno fino al ripristino delle modalità ordinarie di conferimento presso l’impianto di Siderno o altro impianto individuato dall’ ATO della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

A nostro avviso il sito che può essere individuato a tale scopo, e che riteniamo il più idoneo per le caratteristiche tecniche già presenti, è la sede dell’isola ecologica in C.da Coltura, già provvista di idoneo e funzionale sedime asfaltato per ricevere provvisoriamente dei containers a tenuta stagna per il deposito temporaneo dei rifiuti, nel rispetto delle misure di sicurezza e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia, per il tempo strettamente necessario all’ordinario smaltimento.

Da un sopralluogo esterno, effettuato su nostra richiesta insieme al tecnico che ha curato la progettazione esecutiva e la direzione lavori dell’isola ecologica, è emerso che l’area di interesse, per come è stata progettata e realizzata, risulta provvista di un sistema di impermeabilizzazione e di trattamento delle acque reflue di prima e di seconda pioggia composto anche da vasca di decantazione e da vasca disoleatrice. Pertanto l’ipotesi di utilizzare l’area per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti sembrerebbe percorribile con un minimo impegno economico, indispensabile se rapportato all’emergenza in corso e certamente prioritario rispetto ad altre spese non strettamente necessarie che pure si stanno sostenendo. La soluzione andrebbe solo approfondita accedendo all’area, anche al fine di valutare lo stato reale di operatività e la rispondenza all’attuale normativa vigente in materia.

Siamo consapevoli delle difficoltà che tale soluzione potrebbe comportare, ma davanti ad una emergenza sanitaria come quella in corso chi amministra una comunità deve essere pronto ad adottare misure anche straordinarie e ad assumersi ogni conseguente responsabilità, pur di tutelare la salute pubblica.

Appare inoltre indispensabile intervenire presso il gestore del servizio al fine di pretendere il rispetto integrale dell’oneroso capitolato d’appalto ed una migliore organizzazione dei servizi, prevedendo idonee turnazioni che garantiscano la raccolta su tutto il territorio comunale, stante la limitazione del conferimento. I disservizi sono sotto gli occhi di tutti e numerosi cittadini ci segnalano quotidianamente che in alcune zone del paese la raccolta dei rifiuti non avviene da diverse settimane. Non è più possibile attendere oltre.

Bovalino, 13/08/2020 F.to I Consiglieri comunali di “Nuova Calabria”

Maria Alessandra Polimeno

Gloria Versace

