Domenica 7 dicembre, alle ore 10:00, nella Sala del Consiglio comunale di Bovalino, si terrà un’iniziativa pubblica promossa dal Partito Democratico per illustrare le proposte emendative presentate dal Pd alla Legge di Bilancio 2026, con un’attenzione particolare alle esigenze dei cittadini calabresi e dell’intero Mezzogiorno.

All’iniziativa, presieduta dal segretario del circolo di Bovalino, Raffale Graziano, interverranno il sindaco Vincenzo Maesano e il segretario regionale Nicola Irto, che approfondiranno i contenuti degli emendamenti e il lavoro parlamentare e politico in corso per correggere una manovra giudicata insufficiente per i territori più fragili del Paese.

Al centro dell’incontro i temi più urgenti per la Calabria:

– Sanità, con la richiesta di più risorse per fermare i tagli e rafforzare i servizi essenziali;

– Casa, con misure a tutela dei bonus edilizi e sostegni per gli affitti;

– Ambiente, con investimenti mirati al contrasto del dissesto idrogeologico;

– Enti locali, penalizzati da tagli che rischiano di bloccare i bilanci comunali;

– Infrastrutture e mobilità, con particolare riferimento alla SS106, al collegamento Bovalino-Bagnara, agli aeroporti e ai nodi strategici dei trasporti regionali.

“Si tratta di proposte concrete – si legge nella nota diffusa dalla Federazione metropolitana del Pd – messe al servizio delle Comunità, per difendere i diritti dei cittadini e per colmare divari che il governo Meloni continua ad aggravare. Con la Legge di Bilancio il Mezzogiorno non può essere lasciato indietro: servono risorse, visione e responsabilità”.

All’iniziativa parteciperanno amministratori locali, dirigenti ed eletti del Partito Democratico.