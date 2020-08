BOVALINO Domani presentazione del libro “La vera origine delle fiabe” di Paolo Battistel

R. & P.

Si terrà martedì sera 4 agosto alle 21.30 presso Palazzo Reginella Hotel & Residence, sito in corso Umberto I, 196 Bovalino Marina, il nuovo appuntamento del ciclo “Incontro con l’autore” organizzato dal Comune di Bovalino.

Ospite della serata lo scrittore, saggista e mitologo Paolo Battistel che presenterà il suo libro “La vera origine delle fiabe”. Gli ultimi frammenti di un mondo perduto (Uno Editori) alla presenza del sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano. Modera l’assessore alla Cultura Pasquale Blefari.

Le fiabe, che la società moderna ha rinchiuso a forza nella stanza dei bambini, sono molto più antiche di quello che possiamo lontanamente immaginare e nascondono un volto segreto: sono ciò che rimane di antichi miti precristiani diffusi in Europa durante l’antichità e il Medioevo. Queste narrazioni sopravvissute agli stessi popoli che le avevano generate vennero censurate ed epurate dalla cultura cristiana trasformandole in seguito in racconti per l’infanzia.

Paolo Battistel, studioso di miti e leggende, metterà in luce l’antico significato delle fiabe e i rituali pagani ancora presenti dietro il primo livello di lettura di questi racconti. Sopravvissute agli stessi popoli che le avevano generate, le fiabe vennero infatti censurate ed epurate dalla cultura borghese benpensante trasformandole in “semplici” racconti per l’infanzia. Le fiabe ci incantano perché ritroviamo in esse i frammenti della nostra stessa anima, frammenti che ritenevamo perduti e che si risvegliano appena iniziamo a leggere “C’era una volta…”.

Paolo Battistel, laureato in filosofia con tesi in mitologia, è profondo conoscitore dei miti e delle leggende precristiane. Vanta numerose collaborazioni con testate giornalistiche e trasmissioni televisive nazionali e locali. Ha scritto una raccolta di fiabe dal titolo “Lu Barban, il diavolo e le streghe” e un saggio di storia dal titolo “Il mistero della Roccaforte dei Rosacroce”. Insieme a Enrica Perucchietti ha pubblicato tre saggi d’argomento mitologico “Il sangue di Caino”, “I figli di Lucifero” e “Il dio cornuto”. Ha scritto inoltre il saggio letterario “J.R.R. Tolkien. Il lungo sentiero tra ombra e luce”. Vive e lavora a Torino come scrittore, docente ed editor.