Bovalino, convocato il Consiglio Comunale per il 4 Novembre

Il Consiglio Comunale di Bovalino è convocato in sessione ordinaria di prima convocazione per il giorno 04.11.2021 alle ore 15.30 ed occorrendo di seconda convocazione per il giorno 05.11.2021 alle ore 16.30 nella sala delle adunanze della Sede Municipale per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ Ordine del Giorno:

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente;

2. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. E TUEL 267/2000-somministrazione servizio idropotabile dal 1981 al 2004- Ditta Regione Calabria -Dip. 6 (LL.PPMobilità);

3. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. E TUEL 267/2000- prestazione professionale ditta Guerrisi Alfredo nota prot. 7466 del 3/6/2021;

4. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. E TUEL 267/2000- forniture varie Maggioli SPA;

5. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. E TUEL 267/2000- fornitura beni e servizi ditta Spanò Giuseppe;

6. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. E TUEL 267/2000- prestazione professionale ditta Zirillo Bruno;

7. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. E TUEL 267/2000- prestazioni professionale avv. Rocca Giuseppe;

8. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. E TUEL 267/2000- prestazioni professionali ditta Farmafactoring spa;

9. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. E TUEL 267/2000-prestazione professionale ditta Banca IFIS spa;

10. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. E TUEL 267/2000- Ferservizi- Ferrovie dello Stato;

11. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. E TUEL 267/2000- Commissario ad acta Piano Spiaggia Nostro Angelo Massimo;

12. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. E TUEL 267/2000-prestazioni professionali Agresta Giuseppe sent. N. 371/2010;

13. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. A TUEL 267/2000- sentenza esecutiva n.449/2016- Micò Agata; 2

14. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. E TUEL 267/2000- prestazioni professionali ASP 2017-Ditta ASP Reggio Calabria- distretto sanitario ionico

15. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. E TUEL 267/2000- ditta Quattro C di Canale Paolo;

16. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. E TUEL 267/2000- Servizio Funebre- Onoranze Funebri f.lli Caminiti srl;

17. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. A TUEL 267/2000- crediti Carpentieri Antonio-sentenza esecutiva n. 461/2015;

18. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. D TUEL 267/2000-indennità occupazione temporanea Albanese Domenico;

19. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. E TUEL 267/2000- sentenza n. 1392/2016-Agresa Giuseppe;

20. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. E TUEL 267/2000- fornitura beni e servizi-Ditta Comune di Casignana;

21. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. E TUEL 267/2000- fornitura beni e servizi- Ditta Nuova Opportunità srl;

22. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. A TUEL 267/2000- Competenze professionali Pedullà Vincenzo e avv. Mirarchi Maria Grazia;

23. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. I, lett. C TUEL 267/2000- risarcimento danni da insidia stradale Gioviale Graziella n.q./Comune di Bovalino;