BOVALINO CALCIO A CINQUE Vittoria esterna contro il Mascalucia

Altra bella vittoria esterna del Bovalino calcio a 5 (22 punti) che con un perentorio 3 a 0 espugna il PalaWagner di Mascalucia. E’ stata un’affermazione netta e fortemente voluta dagli uomini di mister Venanzi che hanno sfoderato una prestazione veemente e molto convincente per compattezza e risoluzione tecnico-tattica. Con questi tre punti gli amaranto salgono a quota 22 ed occupano la terza posizione in coabitazione con la Pro Nissa, la Futura e la Gear Sport, a soli due lunghezze dalla seconda in classifica che è il Lamezia Soccer (24).Il Primo tempo è stato dominato dagli amaranto, cui solo la sfortuna e i coriacei avversari hanno negano un risultato ben più largo. La prima frazione, quindi, si chiude sul 2 a 0 grazie alle perle di Crivi e Villoria.Il Secondo tempo è stato invece molto combattuto, con gli avversari maggiormente concentrati e con gli amaranto che si sono limitati a difendere con ordine ma sempre pronti a pungere al momento giusto. La palla davvero non vuole saperne dì entrare, fino a quando ancora Villoria a 20″ dal termine pone il sigillo finale sullo 0-3. Questa di oggi è stata l’ennesima dimostrazione di forza di una squadra compatta e ben preparata atleticamente, una squadra che cerca la vittoria in ogni occasione e fino all’ultimo secondo. Dopo il pareggio interno della settimana scorsa che aveva un po frenato la rincorsa degli amaranto verso le primissime posizioni, oggi la corsa è ripresa in maniera convincente, l’augurio è che d’ora in avanti si conservi la medesima concentrazione per affrontare la parte finale del campionato nel miglior modo possibile al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati