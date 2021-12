BOVALINO Bonus famiglie, Nuova Calabria sollecita l’amministrazione

R. & P.

Quello che è stato definito dal Sindaco di Bovalino “un atto concreto verso soggetti più deboli ed in difficoltà” arriva con notevole ritardo rispetto alla “misura di urgenza” pensata dal Governo.

Un “via libera” tardivo da parte della giunta comunale alla nuova fase di distribuzione dei buoni spesa e dei contributi per la locazione di canoni d’affitto e per il pagamento di utenze domestiche.

Bisogna ricordare che le risorse erogate dallo Stato, e già disponibili dal 9 agosto 2021 nelle casse comunali, rappresentano per molte famiglie una speranza di sostentamento in questo periodo difficile, ecco perché era necessario non fare attendere i cittadini ed iniziare ad erogare tempestivamente e concretamente le somme.

Molti comuni hanno già completato da diversi mesi gli adempimenti di distribuzione dei buoni.

Si tratta dei fondi stanziati dal Governo con finalità specifica a tutti i Comuni, per Bovalino € 151. 837,11, per misure URGENTI di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di canoni di locazione e di utenze domestiche.

Dopo 3 mesi dall’accreditamento, il 30 novembre, è stato finalmente pubblicato all’albo pretorio l’Avviso pubblico a cui possono presentare istanza quanti ritengono di poter essere beneficiari dei bonus .

Questo ritardo accumulato dall’Amministrazione, tenendo fermi da agosto nelle casse comunali i fondi accreditati dal Governo, ha comportato lo slittamento dei tempi di predisposizione dell’Avviso Pubblico e questo renderà difficile che entro Natale i bonus possano essere già assegnati ed utilizzabili, nonostante lo stato di necessità economiche in cui versano molte famiglie. Per questo motivo, con spirito propositivo, intendiamo sollecitare l’iter conclusivo ed esecutivo degli adempimenti, per approdare alla consegna dei buoni con tempestività.

Ricordiamo ai cittadini che le istanze vanno presentate su modulo reperibile presso gli uffici comunali entro e non oltre le ore 12.00 del 10 Dicembre 2021.

Il Gruppo Consiliare “Nuova Calabria”