Bovalino, AssoAdda chiede un Piano Sociale per le disabilità

Come Associazione Adda,abbiamo richiesto al Garante della persona disabile di Bovalino, la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la creazione ed elaborazione statistica di un Piano Sociale che riguardi le varie disabilità,finalizzato ad una reale analisi dei bisogni e alla programmazione delle risorse ai vari livelli.Ringraziamo la Dottoressa Maria Rita Canova,che prontamente ha raccolto il nostro invito affermando che”non posso non accogliere positivamente la sottoscrizione del protocollo proposto.La creazione ed elaborazione di un Piano Sociale dei bisogni inerenti tutte le disabilità presenti nel Comune di Bovalino, risulta essere un passo fondamentale e propedeutico alla progettazione di un qualsiasi intervento rivolto alle disabilità.A tal proposito le propongo un incontro per decidere e delineare i vari passaggi”.

Esprimiamo la nostra soddisfazione per un atto reale teso sempre alla protezione e difesa dei disabili di tutte le età e condizioni sociali.

Vito Crea -Presidente Adda