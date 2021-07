(foto di archivio)

di Redazione

BOVALINO – Travolto da un’auto e morto sul colpo, nella serata di ieri, un settantenne di Bovalino mentre era intento ad attraversare la strada.

Nonostante i soccorsi del personale del 118, giunti sul luogo del sinistro, per la vittima non c’è stato nulla fare se non constatarne l’avvenuto decesso.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.