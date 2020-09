La ASD Bovalinese 1911 si assicura le prestazioni sportive dell’attaccante, classe 1994 Francesco Figliomeni, già calciatore amaranto nella stagione 2018/2019 realizzando 11 reti.Cresciuto calcisticamente nel CSPR si trasferisce all’età di 16 anni nelle giovanili del Varese, in carriera ha giocato in serie #C2 con la maglia del Campobasso, in #SerieD con Noto, Gioiese, Roccella, in #Eccellenza con Gaeta, Siderno, Civitavecchia, Bovalinese e Soriano. Bentornato a Bovalino Checco!!!#Bovalinese1911