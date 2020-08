BOVALINESE Preso il difensore Pietro Baccillieri

R. & P.

La ASD Bovalinese 1911 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Pietro Baccilieri per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile della Reggina Calcio, nonostante la giovane età ha maturato importanti esperienze calcistiche: Reggina in serie D e Lega Pro, Locri Eccellenza e serie D, Palmese in serie D e Gallico Catona in Eccellenza, vanta anche qualche convocazione in rappresentativa nazionale U18.

Anche il palmares parla da sé, vittoria nello stesso anno del campionato di Eccellenza, Coppa Italia e Supercoppa.

La Società è lieta di accogliere il ragazzo in amaranto, e augura al giocatore una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia della Bovalinese.

#BenvenutoPietro