BOVALINESE Preso Giovanni Libri

La ASD Bovalinese 1911 comunica di aver raggiunto l’accordo anche con Giovanni Libri.

Estro e fantasia, autentico top player del calcio dilettantistico calabrese.

Inizia la carriera in promozione a Roccella. Dopo qualche anno, arriva il primo salto di categoria in eccellenza grazie ai playoff, vinti meritatamente a corononamento di una stagione trionfale.

Si trasferisce a Gioiosa in promozione e termina il campionato con i playoff. L’anno successivo nuova esperienza, questa volta in eccellenza a Taurianova.

Dopo tanto girovagare approda finalmente nella sua Locri dove disputa, in un crescendo di risultati, ben sei campionati. Partendo dalla promozione contribuisce a portare in serie D la squadra locridea.

A coronamento delle stagioni locresi, la vittoria della Coppa Italia e della supercoppa che gli consentono di meritarsi, per quell’anno, il titolo di miglior centrocampista dell’intera eccellenza calabrese.

Ora riparte, per una nuova entusiasmante avventura calcistica, da Bovalino.

Da oggi Gianni Libri entra a far parte della grande famiglia Bovalinese. A lui va un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura in maglia amaranto.

