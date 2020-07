BOVALINESE Eletto il nuovo direttivo

R. & P.

Parte un nuovo progetto per la ASD Bovalinese 1911. Nella serata del 10 luglio si è riunita la società composta dalla Dott.ssa Graziella Pollifrone, Avv. Giuseppe Rocca, Ing. Ovidio Italiano, Francesco Iaria, Francesco Ielasi, Paolo Linarello e Massimo Cinanni; alla riunione hanno partecipato anche i nuovi soci Avv. Giuseppe Serranò, Avv. Antonio Marando e gli imprenditori Pietro Primerano, Vincenzo Iemma e Vincenzo Orlando, a questi a breve se ne aggiungeranno altri che hanno già dato la loro disponibilità.È stato eletto il nuovo consiglio direttivo: Presidente sarà la D.ssa Graziella Pollifrone, riconfermata all’unanimità; l’assemblea ha anche riconfermato vice presidente l’Avv. Giuseppe Rocca, componenti del direttivo l’Ing. Ovidio Italiano, Francesco Iaria e Domenico Bruzzè, entrano a far parte del nuovo direttivo Vincenzo Orlando con l’incarico di vice presidente e l’Avv. Antonio Marando.Nel nuovo corso societario si è deciso di prediligere il settore giovanile con l’avvio di un ambizioso progetto scuola calcio; a tal proposito sono stati nominati come responsabili del settore giovanile il vice Presidente Vincenzo Orlando e l’avv. Antonio Marando.Sin da subito la ASD Bovalinese 1911 si è messa al lavoro per garantire una squadra all’altezza del blasone della società, e a breve sarà annunciata anche la nuova guida tecnica.

