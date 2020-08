BOVALINESE Confermato il bomber Portolesi

R. & P.

L’ASD Bovalinese 1911 è lieta di comunicare la riconferma dell’attaccante under Matteo Portolesi per la prossima stagione.

Matteo, classe ’01, cresciuto calcisticamente nella Juventina Siderno, si trasferisce giovanissimo al Catanzaro disputando il campionato U17, viene successivamente convocato nella formazione Berretti realizzando 5 gol in 8 partite. La scorsa estate arriva alla Bovalinese in prestito, si mette subito in mostra siglando la prima rete stagionale della formazione amaranto. Conclude la stagione con otto reti complessive, bottino di tutto riguardo se si considera la stagione ridotta, a causa dell’emergenza sanitaria. A gennaio 2020, la società guidata dalla Dr.ssa Graziella Pollifrone rileva definitivamente il ragazzo dai giallorossi.

La dirigenza è convinta di aver confermato un under con grande potenzialità. In bocca al lupo Matteo!