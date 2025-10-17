di Redazione

L’ordigno probabilmente posizionato sotto l’auto del giornalista Ranucci è esploso questa notte danneggiando l’auto del giornalista che era parcheggiata davanti casa, a Campo Ascolano, alle porte di Roma, danneggiando anche un’abitazione e l’auto della figlia di Ranucci.

《La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento》 commenta così il giornalista e conduttore della nota trasmissione in onda su RAI 3, Report, Ranucci.

Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica.