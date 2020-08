BOLLARI, MEMORIE DALLO JONIO Stasera lo spettacolo teatrale del Caulonia Idea Teatro

Dopo la terra, il mare: è lo Jonio il protagonista del terzo appuntamento del Cit – Caulonia Idea Teatro, che stasera 26 agosto porta in scena Bollari, memorie dello Jonio di e con Carlo Gallo. Una storia che riallaccia vecchi “cunti” marinari che l’autore ha raccolto nel corso degli anni, mischiandoli e confondendoli in un racconto che è più storie contemporaneamente. Sullo sfondo di una costa bruciata dalla bellezza un po’ malinconica di quel tratto di mare che guarda alla Grecia, le vite intere di due pescatori si toccano e si abbracciano prima di divedersi, nella ricerca del pesce da tirare sul ponte. La pesca come unico rimedio alla fame antica vissuta dai protagonisti: una pesca che deve portare al massimo risultato, anche con l’uso delle bombe da lanciare prima di tendere le reti, subito dopo avere ascoltato il grido “bollari”, la parola antica che da il nome allo spettacolo e che nella tradizione marinara crotonese, indica la presenza dei tonni e l’inizio vero e proprio delle operazioni di pesca. Una storia lunga decenni, dietro ai due capitani una volta amici e che ora si trovano sui ponti di barche concorrenti e che il Cit Caulonia Idea Teatro porta in scena nella bellissima piazza Seggio