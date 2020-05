BLOCCO DELLE DISCARICHE Ferma reazione dei Vertici di AssoComuni

R. & P.

Ad oggi non siamo più nelle condizioni di sopportare il blocco degli impianti di trattamento dei rifiuti. La Regione individui una soluzione per lo smaltimento degli scarti di lavorazione. In questa già difficile situazione di emergenza sanitaria Covid i Comuni non possono non garantire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai cittadini, nonché, alle tante strutture sanitarie dislocate sul territorio. Ad un’emergenza non se ne può aggiungere un’altra.

Il Presidente dell’Assemblea dei sindaci della Locride Caterina Belcastro

Il Presidente del Comitato dei Sindaci

Giuseppe Campisi