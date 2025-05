di Mario Murdolo

BIVONGI – Si vocifera da diversi giorni della imminente visita del vice Sinaco della Città Metropolitana Carmelo Versace. Lui facendo seguito a un precedente incontro durante il quale si è impegnato per un finanziamento per la realizzazione del campo erboso, con la sua visita ora darà conferma della promessa fatta.

Versace non è nuovo a momenti e manifestazione di solidale e vicinanza al nostro paese con congrui contributi alle feste e cosa più importante e vitale la sua tempestiva attenzione e intervento per il ripristino della strada chiusa e pericolo costante dopo essere stata distrutta dall’alluvione.

Da notizie trapelate, non ancora confermate dallo stesso Versace, la sua candidatura alle regionali dovrebbe essere certa. E probabilmente potrà dare uno scossone ed un imput ad una politica dormiente, lontana dai problemi della gente in particolare in campo sanitario e dando così una speranza, coraggio e gioia di vivere alle popolazioni delle zone interne che più di tutti hanno il diritto di avere un’esistenza serena, dignitosa e felice.