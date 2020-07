BIVONGI-PAZZANO Vittorio Leotta è il nuovo allenatore

R. €P.

L’USD Bivongi Pazzano comunica di aver affidato la panchina per la prossima stagione sportiva a Vittorio Leotta. Si tratta di un ritorno, Vittorio Leotta bivongese doc, già in passato ha vestito la maglia biancazzurra ed ha guidato l’USD Bivongi Pazzano per quattro stagioni vincendo un campionato di Seconda categoria. Il suo excursus calcistico e la sua passione per il calcio sono note ai più. Leotta diventa così il mister dell’USD Bivongi Pazzano per il campionato 2020/2021. A Vittorio va un grosso in bocca al lupo per il nuovo incarico da parte di tutta la società, sicuri che si spenderà al meglio delle sue possibilità come ha sempre fatto.